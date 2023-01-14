Прага, 14 января, 2023, 17:42 — ИА Регнум. После подсчёта голосов с половины избирательных участков на выборах президента Чехии бывший премьер-министр республики, миллиардер Андрей Бабиш лидирует с 38,3% голосов избирателей. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Чешского статистического управления.

Vlada.cz Андрей Бабиш

Также указывается, что основной оппонент Бабиша — бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел — смог сократить на два процентных пункта своё отставание и теперь имеет 32,3% голосов.

«Остальные шесть претендентов на пост главы республики набрали от 0,6% до 13,7% голосов. Явка на выборах составила 67,4%», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-глава правительства республики, лидер политического движения АНО («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш набрал 42,8% голосов на выборах чешского президента по итогам подсчёта голосов в первые 20 минут после закрытия в Чехии избирательных участков.