Лондон, 14 января, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Отправка танков Challenger 2 не поможет решению конфликта на Украине. Помощь Великобритании лишь усугубит ситуацию, об этом 14 января заявили в посольстве России в Лондоне.

Fiorellino Challenger 2

«Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя всё новые жертвы, в том числе среди мирного населения», — приводит ТАСС комментарий российской дипломатической миссии.

При этом отмечается, что решение Великобритании отправить Киеву танки отвечает позиции Лондона по затягиванию конфликта, что ещё раз подтверждает безразличие британских властей к судьбами украинского народа.

Кроме того, как считают в посольстве, посланные несколько танков «вряд ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя». Зато хорошей мишенью для российских военных они станут наверняка.

Ранее сообщалось о решении правительства Великобритании направить на Украину 12 танков Challenger 2.