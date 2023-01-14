Посольство России в Лондоне: британские танки не спасут Киев
Британские танки приведут лишь к ухудшению ситуации на Украине — посольство России в Лондоне
Лондон, 14 января, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Отправка танков Challenger 2 не поможет решению конфликта на Украине. Помощь Великобритании лишь усугубит ситуацию, об этом 14 января заявили в посольстве России в Лондоне.
«Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя всё новые жертвы, в том числе среди мирного населения», — приводит ТАСС комментарий российской дипломатической миссии.
При этом отмечается, что решение Великобритании отправить Киеву танки отвечает позиции Лондона по затягиванию конфликта, что ещё раз подтверждает безразличие британских властей к судьбами украинского народа.
Кроме того, как считают в посольстве, посланные несколько танков «вряд ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя». Зато хорошей мишенью для российских военных они станут наверняка.
Ранее сообщалось о решении правительства Великобритании направить на Украину 12 танков Challenger 2.