Москва, 14 января, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин выразил соболезнования родным, близким и коллегам ушедшей из жизни на 80-м году жизни актрисы Инны Чуриковой.

Станислав Красильников/ТАСС Инна Чурикова

«Сегодня не стало Инны Михайловны Чуриковой — блистательной актрисы, неповторимой в каждом своем проявлении. <…> Это огромная, невосполнимая потеря для «Ленком», для родных и близких. Для всех нас», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства РФ 14 января.

Ранее сообщалось, что соболезнования по случаю кончины народной артистки СССР также выражали президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, режиссер Андрей Кончаловский, министр Культуры России Ольга Любимова и многие другие.