Лондон, 14 января, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Правительство Великобритании ввело санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери, сообщил глава британского МИД Джеймс Клеверли в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Уточняется, что решение британских властей стало ответом на казнь Алирезы Акбари, имевшего ирано-британское гражданство. Генеральный прокурор в первую очередь отвечает за применение смертной казни в Иране.

«Сделанный сегодня шаг подчеркивает наше возмущение казнью Алирезы Акбари», — написал глава МИД Великобритании, призвав Иран к ответственности за «ужасающие» нарушения прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский премьер-министр Риши Сунак раскритиковал правительство Ирана за казнь бывшего советника экс-министра обороны Исламской Республики Алирезы Акбари. Его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании.

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