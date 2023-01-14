Берлин, 14 января, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Правительству Германии нужно заняться исправлением ситуации на рынке жилья, чтобы избежать серьёзных последствий, которые могут начаться уже 2023 году. Об этом заявил журналистам председатель Ассоциации арендаторов жилья Лукас Зибенкоттен, передаёт журнал Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

Эксперт сообщил, что в конце 2022 года дефицит жилья в Германии составлял около 700 тыс. квартир. Среднегодовые темпы строительства в стране вдвое меньше данного показателя.

По словам Зибенкоттена, федеральным властям нужно переламывать ситуацию, «иначе мы столкнемся с невообразимой катастрофой на рынке жилья».

Он отметил, что ассоциация арендаторов давно била тревогу по этому поводу, но теперь ситуация обострилась и становится «всё более драматической».

По данным издания, нехватка жилья в Германии достигла самого высокого уровня за последние 30 лет. К этому привели рост затрат на строительство и спад в отрасли. Ситуацию усугубил приезд украинских беженцев.