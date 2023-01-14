Донецк, 14 января, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины 14 января совершили обстрел трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Уточняется, что обстрелу подверглись Петровский район города Донецка (16:00, 16:10), Ясиноватая (16:40) и село Широкая Балка (16:00). Суммарно в указанных направлениях было выпущено 11 снарядов калибра 155 мм и 11 снарядов калибра 152 мм.

Ранее в telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР сообщалось, что при обстреле Петровского района Донецка ранена мирная жительница.