Москва, 14 января, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Советский и российский кинорежиссёр Владимир Бортко только один раз в жизни встречался с Инной Чуриковой, но этого было достаточно, чтобы увидеть в ней великую актрису. Об этом режиссёр 14 января сообщил РИА Новости.

Ekaterina Tsvetkova Инна Чурикова

Бортко прокомментировал смерть актрисы московского «Ленкома». Она скончалась в возрасте 80 лет.

«Это была великая актриса. Не так много у нас великих актеров, она была одна из них. Причём это внешне было не очень заметно», — сказал кинорежиссёр.

Он отметил, что никогда не забудет встречу и общение с Чуриковой. Бортко добавил, что актриса оставила после себя много ролей в фильмах и все их нужно посмотреть.

Стоит отметить, что впервые Инна Чурикова снялась в главной роли в фильме «В огне брода нет» (1967 год). Кинорежиссёр Глеб Панфилов при подготовке к съёмкам случайно увидел её по телевизору и потом нашёл, не зная имени и фамилии, а также места работы.