Москва, 14 января, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования по случаю кончины актрисы Инны Чуриковой. Он высказал слова поддержки родным и близким народной артистки СССР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В своем сообщении в телеграм-канале он назвал Инну Чурикову великой актрисой, которая внесла «огромный вклад в развитие отечественного искусства». Она оставила большой след в сердцах миллионов зрителей, подчеркнул столичный глава.

«Несравненная Инна Михайловна каждую роль не просто играла, а проживала, вкладывая в героинь свою душу. С необыкновенным талантом она создала на сцене «Ленкома» и киноэкране яркую галерею самых разных образов — лирических, драматических, комедийных, трагических», — написал мэр.

Собянин попросил передать слова «искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Инны Михайловны».

Напомним, российская актриса Инна Чурикова скончалась 14 января в больнице на 80-м году жизни.

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