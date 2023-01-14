Барселона, Испания, 14 января, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Вице-президент каталонской «Барселоны» Рафа Юсте осудил слова бывшего руководства «сине-гранатовых», содержащие оскорбления в адрес бывших игроков команды.

Gao Jing Месси

«Эти слова продемонстрировали огромное неуважение к таким людям, как Месси, которые так много отдали клубу, они выражают неуважение к самой «Барселоне» <…>», — цитирует вице-президента «Барселоны» испанское издание Marca 14 января.

Отмечается, что в слитой переписке оскорбительные слова бывшего руководства клуба были обращены также в адрес защитника Жерара Пике и полузащитника Серхио Бускетса.

Лионель Месси покинул «Барселону» 10 августа 2021 года, перейдя в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.