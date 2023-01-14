Москва, 14 января, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Экипаж Международной космической станции (МКС) в случае аварии до прибытия корабля «Союз МС-23» безопасно вернётся на Землю. Для этого Роскосмос и космические агентства стран — партнеров по МКС приняли все необходимые меры. Об этом 14 января сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

Отмечается, что все системы МКС и корабля «Союз МС-22» в настоящее время работают штатно.

«Из-за нештатной ситуации с кораблем «Союз МС-22» его экипаж ― Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио ― вернётся на Землю на «Союзе МС-23», который должен пристыковаться к МКС в беспилотном режиме 22 февраля», ― говорится в сообщении Роскосмоса в телеграм-канале.

В случае, если понадобится экстренная эвакуация на Землю, кресло Франциско Рубио решено временно переместить из «Союза МС-22» в корабль Crew Dragon. Это будет сделано 17–18 января.

«Спуск двух космонавтов вместо трёх будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в «Союзе МС-22», ― добавили в госкорпорации.

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Если всё пойдёт штатно, то после прибытия на МКС «Союза МС-23» кресла всех трёх космонавтов, включая Франциско Рубио, будут перенесены в него.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22». Экспериментально было доказано, что причиной повреждения стал удар метеорита. Диаметр отверстия — менее одного миллиметра.

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Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сообщил, что получивший повреждения корабль «Союз МС-22» вернут на Землю в феврале или марте.