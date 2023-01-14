Львов, Украина, 14 января, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Взрывы прогремели вечером 14 января на территории Львовской области, написал глава местной администрации Максим Козицкий в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

По данным чиновника, повреждение получил объект критической инфраструктуры.

Также местные паблики сообщают о взрывах в Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской областях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в Винницкой области.

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