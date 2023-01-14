Прага, 14 января, 2023, 17:16 — ИА Регнум. В ходе подсчёта голосов на выборах президента Чехии на данный момент лидером является экс-глава правительства республики, лидер политического движения АНО («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш. Об этом 14 января сообщает агентство CTK со ссылкой на данные Чешского статистического управления.

EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС Андрей Бабиш

Уточняется, что, по итогам подсчёта голосов в первые 20 минут после закрытия в Чехии избирательных участков, за кандидатуру Бабиша проголосовали 42,8% избирателей, в то время как за его главного оппонента — генерала армии ВС Чехии Петера Павела — отдали свои голоса 30,1% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что граждане Чехии активно голосуют на выборах президента страны