Москва, 14 января, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации установит обстоятельства обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных граждан под Артёмовском, сообщает ведомство в телеграм-канале.

Александр Река/ТАСС Сотрудник следственного комитета

По информации социальных медиа, ВСУ обстреляли гражданских лиц, в том числе детей, которых эвакуировали из поселка Хромово. По мирным жителям украинские боевики открыли прицельный огонь, в результате чего погибла одна женщина, ранен ребенок.

В СК РФ пообещали установить обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

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