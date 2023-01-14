Краснодар, 14 января, 2023, 17:07 — ИА Регнум. 26-летний бразильский атакующий полузащитник «Карабаха» Кади Боржес перешел в российский футбольный клуб «Краснодар». Об этом 14 января сообщается на официальном сайте «быков».

Wiseuseraze Кади Боржес

Отмечается, что за футболиста «Краснодар» заплатил 2 миллиона евро. Соглашение Кади Боржеса с «быками» рассчитано на три с половиной года до конца сезон 2025/26.

В текущем сезоне Кади Боржес принял участие в 31 матче за азербайджанский «Карабах» во всех турнирах, в котором отметился восемью забитыми мячами 11 результативными передачами.

23 февраля 2023 года «Краснодар» в первом официальном матче в новом году сыграет с московским ЦСКА в рамках четвертьфинала верхней сетки ФОНБЕТ Кубка России 2022/23.