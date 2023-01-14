Москва, 14 января, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Сегодня в Москве скончалась актриса Инна Чурикова. Прощание состоится 17 января в театре «Ленком».

Анатолий Морковкин/ТАСС Спектакль «Гамлет» в Московском государственном театре имени Ленинского комсомола

Творческий путь Инны Чуриковой начался с её участия в спектаклях молодёжной студии при Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского, когда будущей актрисе было 15 лет.

В 1965 году Чурикова окончила с красным дипломом актёрский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина. Поступила работать Московский театр юного зрителя: сыграла в спектаклях «За тюремной стеной», «Зайка-зазнайка», «Два клёна» и «Трусохвостик».

Театр

На сцене театра имени Ленинского комсомола (теперь он называется «Ленком») играла с 1968 года.

Была занята в постановках Марка Захарова «Тиль», «Иванов», «Оптимистическая трагедия», «Три девушки в голубом», «Чайка», «Варвар и еретик», «Мудрец», «Женитьба», Андрея Тарковского «Гамлет» (роль Офелии), Глеба Панфилова «Гамлет» (роль Гертруды), «…Sorry», «Аквитанская львица», «Ложь во спасение».

Также играла в спектаклях «Город миллионеров» по пьесе Э. де Филиппо в постановке Романа Самгина и в спектакле «Tout payé, или Всё оплачено» по комедии И. Жамиака, режиссёр Эльмо Нюганен. Кроме того, Чурикова играла в антрепризных спектаклях и исполнила роль Елизаветы II в Театре наций.

Кино

Дебют Чуриковой в кино — роль Райки в фильме «Тучи над Борском» (1960 г.). В кино актриса сыграла в четырёх десятках фильмов, в том числе в картинах «Начало» (1970 г.), «Васса» (1982 г.), «Военно-полевой роман» (1983 г.), «Ширли-мырли» (1995 г.), «Идиот» (2003 г.), «Самый лучший день» (2015 г.).

Чурикова — член Российской академии кинематографических искусств «Ника» и Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Звания Народная артистка СССР удостоена в 1991 году за большие заслуги в развитии советского театрального искусства.