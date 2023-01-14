Бухарест, 14 января, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Беженцы с территории Украины, которые находятся в Румынии, уже в скором времени могут ощутить на себе снижение поддержки страны пребывания. Как сообщает телеканал Pro TV, власти готовятся сократить финансовую помощь украинским беженцам.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

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Уточняется, что это коснётся тех граждан, кто не устраивается на работу.

Телеканал напомнил, что на помощь украинским беженцам было потрачено более полумиллиарда евро ― это деньги государства, частных компаний и агентств ООН.

«Наши власти думают о сокращении финансовой поддержки. Согласно некоторым источникам в правительстве, для поощрения беженцев работать и изучать румынский язык власти рассматривают серьёзные изменения», ― говорится в материале.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Европу с 24 февраля 2022 года прибыло почти 8 миллионов беженцев с Украины. На первом месте по количеству принятых беженцев находится Россия — 2 852 395. В частности, Румыния приняла более 106,7 тыс. беженцев.

Добавим, что Израиль с февраля прекратит выплату пособий украинским беженцам. В свою очередь, Польша потребовала от беженцев с Украины вернуть выплаченные им социальные пособия.