Донецк, 14 января, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Слухи о том, что после восстановления Мариуполя туда перенесут столицу Донецкой Народной Республики, не соответствуют действительности. Об этом 14 января в своём телеграм-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

«Вопрос не обсуждается даже. Столицей Донецкой Народной Республики был и будет — город-герой Донецк», — написал Пушилин.

Стоит отметить, 11 января Пушилин упразднил казначейство ДНР. Функции этого ведомства передают республиканскому минфину, который станет органом исполнительной власти субъекта РФ.