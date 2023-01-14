Стокгольм, 14 января, 2023, 17:01 — ИА Регнум. В возрасте 91 года ушел из жизни первый в истории олимпийский чемпион в составе сборной Швеции по биатлону Клас Лестандер. Об этом 14 января сообщил сын Класа Дэн журналистам.

Клас Лестандер

«У него были проблемы со здоровьем из-за возраста. Он мирно уснул. Это ощущается как достойное и красивое окончание жизни», — цитирует сына биатлониста шведская газета Aftonbladet.

Клас Лестандер завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 1960 года. Индивидуальная гонка проходила в Скво-Вэлли (штат Калифорния, США).

Ранее сообщалось, что 13 января в возрасте 94 лет ушла из жизни артистка балета Большого театра Наталья Садовская.