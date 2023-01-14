Анкара, 14 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Утверждения ряда СМИ Запада на тему того, что предприниматели из России якобы направляют свои активы в Турцию, отверг 14 января в беседе с журналистами представитель президента Ибрагим Калын.

Президентство Турецкой Республики Ибрагим Калын

Как отметил Калын, турецкая сторона не ведёт дел с попавшими под санкции бизнесменами из РФ, при этом граждане России много лет приезжают в Турцию, и для них нет ограничений на покупку недвижимости в республике.

«Кстати говоря, сообщения о том, что олигархи из России направляют свои миллиардные активы в Турцию, публикуются в основном в западных СМИ. И я бы хотел спросить, где они? Их здесь нет, но это правда, что они ищут альтернативы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что в возможных переговорах по урегулированию конфликта на территории Украины, по мнению Анкары, должны наряду с Россией принимать участие Евросоюз и США.