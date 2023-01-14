Мелитополь, 14 января, 2023, 16:57 — ИА Регнум. В Мелитополе будет установлена в скором времени стела «Город воинской славы». Местом её установки станет центральная городская площадь. Об этом сообщила 14 января мэр Мелитополя Галина Данильченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

Ранее жители города были обеспокоены исчезновением памятника украинскому поэту и прозаику, мыслителю и общественному деятелю, живописцу Тарасу Шевченко. Данильченко успокоила горожан тем, что он не снесён, а снят для установки в другом месте.

«Дорогие мелитопольцы, многие из вас обеспокоены тем, что на центральной площади города снят памятник Тарасу Шевченко. Хочу всех успокоить, памятник не снесен, не демонтирован. Принято решение о его реставрации и дальнейшей установке в другом месте. На площади Победы же в скором времени начнётся установка стелы «Город Воинской Славы», — написала мэр города в своем телеграм-канале.

Она также отметила, что установка стелы именно на площади Победы обусловлена тем, что её ранее «украинские нацисты пытались превратить в площадь, на которой нет ничего о подвиге наших героев».