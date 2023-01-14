Москва, 14 января, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Народная артистка СССР Инна Чурикова будет похоронена на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости руководитель театра «Ленком», глава Директорской ложи театров Москвы Марк Варшавер.

Natalia Shakhanova/Global Look Press Инна Чурикова

Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком». В этот же день, по словам директора театра, состоятся похороны на Троекуровском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу кончины народной артистки СССР Инны Чуриковой. Глава государства послал телеграмму родным и близким покойной.Читайте также: Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет