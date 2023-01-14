Харьков, Украина, 14 января, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Остановилось движение поездов Харьковского метро, сообщает 14 января украинский телеграм-канал «Политика страны».

Anaxibia Станция метро «Победа». Харьков

Ранее этот ресурс сообщал о взрыве, прогремевшем вечером 14 января в Харькове. После этого часть домов в городе осталась без света.

На территории Харьковской области украинские власти в 15:01 мск объявили в очередной раз воздушную тревогу.

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