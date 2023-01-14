Зугдиди, Грузия, 14 января, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Ураганный ветер, бушевавший на западе Грузии с начала недели, в крае Верхняя Сванетия повредил более 1 тыс. домов, стал причиной порыва электролиний и других повреждений инфраструктуры. Об этом 14 января сообщает пресс-служба краевой администрации.

Ураган

Установлено, что были повреждены крыши 1,1 тыс. жилых домов и административных зданий, в том числе — у 38 многоквартирных домов. Из-за повреждения инфраструктуры испытывают трудности 37 школ и шесть детских садов.

«Стихия повредила трубы водо- и газоснабжения, линии электропередачи, из-за чего 50 административных объектов до сих пор не получают электроэнергию», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что были вырваны с корнем деревья, повреждены машины. В настоящее время ветер стих, дежурные службы борются с его последствиями, создана комиссия для подсчёта ущерба.