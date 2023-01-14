Тунис, 14 января, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В Тунисе проходит многотысячная демонстрация, участники которой выступают за отставку президента Кайса Сайеда. Организаторами акции стали оппозиционные силы в лице Фронта национального спасения (ФНС), Партии рабочих Туниса и профсоюзов, передает канал Al Jazeera.

Jdidi Wassim/Global Look Press Протест в Тунисе

Собравшиеся на проспекте Хабиба Бургибы активисты выкрикивают лозунги против правящей верхушки, обвиняя Кайса Сайеда в узурпации власти и резком ухудшении социально-экономической ситуации в Тунисе. Для организации порядка на протестной акции в центре столицы собраны усиленные наряды полиции.

Напомним, в декабре 2022 года тунисская оппозиционная коалиция «Фронт спасения» призвала президента республики Кайса Сайеда уйти в отставку из-за низкой явки на выборах, которые прошли 17 декабря.