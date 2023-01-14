Берлин, 14 января, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Уполномоченная бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хёгль заявила о необходимости увеличить оборонный фонд в три раза.

Иван Шилов ИА REGNUM Бундестаг

«Своих цифр мы не имеем, но от экспертов и от представителей войск мы слышали, что для существенных изменений нужно 300 миллиардов евро <…>», — цитирует Хёгль газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На данный момент для специального фонда, созданного для финансирования оборонных проектов ВС Германии, предусмотрено 100 миллиардов евро.

Также Ева Хёгль отметила, что на закупку боеприпасов, новых фрегатов, танков, самолетов, траты личного состава, ремонт зданий и инвестиции в инфраструктуру требуется суммарно минимум 70 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что США, Франция и Германия в результате поставок Киеву танков и другой бронетехники станут виновными в образовании логистических проблем.