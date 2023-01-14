Москва, 14 января, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов потрясен известием о кончине выдающейся, всеми любимой актрисы, народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Это утрата для всей нашей культуры. Актриса большого таланта, одна из ярчайших звезд «Ленкома», Инна Михайловна стала уникальным явлением в театральном искусстве и кинематографе. Ее блестящей игрой можно было любоваться, пересматривая многие великолепные работы в кино, видя ее на сцене «Ленкома» Марка Захарова, где она была незаменима. Она дарила публике сильнейшие, глубокие и разноплановые эмоции», — отметил Миронов.

Ее вклад в развитие российской культуры невозможно умалить, подчеркнул парламентарий.

Он выразил соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям Инны Чуриковой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в возрасте 79 лет умерла народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова.

В связи с уходом из жизни советской и российской актрисы, народной артистки СССР Инны Чуриковой московский театр «Ленком» отменил 14 и 17 января спектакли, сообщил директор театра Марк Варшавер.