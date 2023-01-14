Миронов: Инна Чурикова дарила разноплановые эмоции
Москва, 14 января, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов потрясен известием о кончине выдающейся, всеми любимой актрисы, народной артистки СССР Инны Чуриковой.
«Это утрата для всей нашей культуры. Актриса большого таланта, одна из ярчайших звезд «Ленкома», Инна Михайловна стала уникальным явлением в театральном искусстве и кинематографе. Ее блестящей игрой можно было любоваться, пересматривая многие великолепные работы в кино, видя ее на сцене «Ленкома» Марка Захарова, где она была незаменима. Она дарила публике сильнейшие, глубокие и разноплановые эмоции», — отметил Миронов.
Ее вклад в развитие российской культуры невозможно умалить, подчеркнул парламентарий.
Он выразил соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям Инны Чуриковой.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в возрасте 79 лет умерла народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова.
В связи с уходом из жизни советской и российской актрисы, народной артистки СССР Инны Чуриковой московский театр «Ленком» отменил 14 и 17 января спектакли, сообщил директор театра Марк Варшавер.