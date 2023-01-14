Москва, 14 января, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой стала большой потерей для мирового театра и кинематографа. Об этом 14 января заявил ТАСС режиссёр театра и кино Андрей Кончаловский.

Natalia Shakhanova/Global Look Press Инна Чурикова

«Инна Чурикова — великая актриса, что само по себе уже является огромной потерей для мирового театрального и кинематографического искусства. Она — воплощение русской души», — сказал Кончаловский.

Он отметил, что Чурикова, благодаря своей чистоте, смирению и терпению, стала «уникальным явлением». Режиссёр добавил, что она была великой русской актрисой.

Напомним, прощание со скончавшейся 14 января Инной Чуриковой назначено на 17 января. Церемония пройдёт в московском театре «Ленком», где она работала с 1975 года.