Киев, 14 января, 2023, 16:42 — ИА Регнум. На всей захваченной режимом Киева территории Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 14 января из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.

Укрытия Mykola Miakshykov

При этом уточняется, что воздушная тревога на всей контролируемой Киевом территории Украины была объявлена в 16:10 мск.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявили в захваченных боевиками ВСУ частях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.