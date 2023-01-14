Москва, 14 января, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Инна Чурикова, которая скончалась 14 января на 80-м году жизни, была действительно великой русской актрисой. Об этом 14 января заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров.

АГН Москва/Global Look Press Инна Чурикова

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«Причём, на мой взгляд, за всю историю существования русского театра и кино. Она была абсолютно гениальная актриса», ― сказал в беседе с РИА Новости Шахназаров.

Он отметил, что созданные Чуриковой потрясающие образы в театре и кино будут жить очень долго.

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«Конечно, эта утрата, она такая, незаменимая. Действительно незаменимая. Чурикову не заменишь», ― отметил кинорежиссёр, выразив соболезнования родным и близким актрисы.

Как сообщало ИА REGNUM, народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января в Москве на 80-м году жизни. Прощание с известной актрисой состоится 17 января в театре «Ленком».

Соболезнования по поводу кончины народной артистки СССР выразил президент России Владимир Путин.