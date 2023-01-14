На Украине сообщили о взрывах в Виннице, Кривом Роге и Хмельницкой области
Винница, Украина, 14 января, 2023, 16:44 — ИА Регнум. О прилётах ракет в Винницкой области сообщил глава областной администрации Сергей Борзов в своём телеграм-канале.
Pavlo Palamarchuk
Взрывы на территории Украины
Кроме того, взрывы прогремели вечером 14 января в Днепропетровске, в Кривом Роге, в Синельниковском районе (Днепропетровская область) и в Хмельницкой области.
Ранее украинские источники сообщали о взрывах в Одесской и Николаевской областях.