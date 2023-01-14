Винница, Украина, 14 января, 2023, 16:44 — ИА Регнум. О прилётах ракет в Винницкой области сообщил глава областной администрации Сергей Борзов в своём телеграм-канале.

Pavlo Palamarchuk Взрывы на территории Украины

Кроме того, взрывы прогремели вечером 14 января в Днепропетровске, в Кривом Роге, в Синельниковском районе (Днепропетровская область) и в Хмельницкой области.

Ранее украинские источники сообщали о взрывах в Одесской и Николаевской областях.