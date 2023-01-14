Москва, 14 января, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Запад в связи со спецоперацией на Украине выбрал для себя путь, который приведет к существенному ухудшению ситуации в странах Европы и США. Об этом он написал 14 января в своем телеграм-канале. По мнению Пушкова, в ближайшей перспективе Запад ждет новая волна мигрантов, а в худшем случае может случиться прямое столкновение с Россией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Алексей Пушков

«Курс, выбранный странами Европы, вреден для их экономики и благополучия, ведет к новой волне мигрантов, которых надо кормить, поить и содержать, угрожает, наконец, им самим в случае, если выйдет за пределы Украины и столкнет напрямую Россию с Западом», — написал Пушков.

Он также отметил, что Запад уже «по горло завяз в этом конфликте», однако не останавливается, а продолжает рваться дальше. Это, по мнению сенатора, лишает его «свободы маневра» и «возможности выйти из украинского геополитического болота».