Москва, 14 января, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова выразила соболезнования близким и родным актрисы Инны Чуриковой, скончавшейся 14 января в возрасте 79 лет.

Александр Щербак/ТАСС Инна Чурикова

«Яркая, невероятно талантливая и харизматичная, ее многогранное творчество по праву завоевало непререкаемое признание среди коллег. Ее уникальное мастерство и обаяние пленяло каждого, кто хоть раз видел ее на сцене или на экране», — приводятся слова Любимовой в правительственной телеграмме.

Также министр культуры назвала смерть артистки невосполнимой утратой для миллионов людей.

Ранее сообщалось, что московский театр «Ленком» отменил спектакли 14 и 17 января в связи с кончиной народной артистки СССР Инны Чуриковой.