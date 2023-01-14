Москва, 14 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Уход из жизни Народной артистки СССР Инны Чуриковой является страшной потерей для отечественного искусства. Об этом 14 октября заявил актёр театра и кино, депутат Госдумы Дмитрий Певцов («Новые люди»).

URS FLUEELER Инна Чурикова

«Страшная потеря для нашего искусства… Я имел честь с Инной Михайловной играть», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что из-за ухода из жизни советской и российской актрисы, Народной артистки СССР Инны Чуриковой театр «Ленком» отменил 14 и 17 января спектакли.

Отметим, актриса кино и театра Инна Чурикова известна по исполнению ролей в таких фильмах, как «Морозко» (1964), «Тридцать три» (1965), «В огне брода нет» (1967), «Начало» (1970), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Васса» (1982), «Мать» (1989) и многих других.