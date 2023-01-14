Москва, 14 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. В Минобороны РФ отметили, что медицинский спецназ Центрального военного округа (ЦВО) продолжает оказывать помощь пострадавшим в зоне проведения спецоперации, сообщает российское оборонное ведомство.

mil.ru Военные медики

«Военные медики оказывают квалифицированную медицинскую помощь не только военнослужащим российской армии, но и мирному населению освобожденных населенных пунктов, пострадавших от обстрелов ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, у медиков есть всё необходимое оборудование, включая мобильные рентген-аппараты. Врачи проводят сложные хирургические операции, извлекают осколки и поражающие элементы снарядов, которые применяют ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны Российской Федерации показали кадры применения высокоточных боеприпасов по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации.