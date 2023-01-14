Москва, 14 января, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Из-за ухода из жизни советской и российской актрисы, народной артистки СССР Инны Чуриковой московский театр «Ленком» отменил 14 и 17 января спектакли. Об этом 14 октября рассказал директор театра Марк Варшавер.

Гавриил Григоров/ТАСС Инна Чурикова

«Я отменил спектакль сегодня «Женитьбу Фигаро». Разве можно играть в день, когда скончалась великая русская актриса?» — приводит его слова РИА Новости.

Также Варшавер добавил, что 17 января в театре также не будут играть спектакль, так как в этот день в нём будут прощаться с Инной Михайловной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни.

Отметим, актриса кино и театра Инна Чурикова известна по исполнению ролей в таких фильмах, как «Морозко» (1964), «Тридцать три» (1965), «В огне брода нет» (1967), «Начало» (1970), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Васса» (1982), «Мать» (1989) и многих других.