Москва, 14 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу кончины народной артистки СССР Инны Чуриковой. Глава государства послал телеграмму родным и близким покойной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

Напомним, Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. О её кончине сообщила дирекция театра «Ленком», в котором она служила с 1975 года.

Напомним, поздравляя Инну Чурикову с её 75-летним юбилеем в 2018 году, Владимир Путин назвал Чурикову самобытной актрисой, украсившей своим талантом множество замечательных фильмов и театральных постановок, любимицей миллионов российских граждан.