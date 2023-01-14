Фрайбург, Германия, 14 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В городе Фрайбурге (земля Баден-Вюртемберг) обезврежена авиабомба времён Второй мировой войны. Об этом сообщила местная полиция, пишет Kreiszeitung.

DPA/TASS Старая бомба

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Операция по обезвреживанию снаряда весом 500 кг была проведена днём 14 января.

«Все жители и жительницы могут вернуться в свои дома и квартиры», ― сообщили городские власти и полиция.

Издание напоминает, что бомба была обнаружена во время проведения строительных работ. Были эвакуированы почти 4000 человек в западной части города, а также перемещены около 150 пациентов медучреждения.

Как заявили власти муниципалитета, это стало одной из крупнейших эвакуационных операций за последние десятилетия в Шварцвальде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе прошлого года специалисты обезвредили бомбу времён Второй мировой войны весом 500 кг в районе Фридрихсхайн в Берлине и вывезли её из города. После этого были сняты все введённые ограничения. Перед началом операции в целях безопасности были эвакуированы 12 тыс. жителей, а местное и междугороднее движение было приостановлено на несколько часов.