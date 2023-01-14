Вильнюс, 14 января, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Литовская полиция возбудила дело по факту взрыва на магистральном газопроводе в Пасвальском районе, сообщило 14 января уездное полицейское ведомство.

Fiveflower Взрыв газа

В сообщении говорится, что полицией возбуждено дело и начато предварительное следствие. Сотрудники полиции выяснят, каким образом осуществлялся надзор за оборудованием и ремонтные работы газопровода. Наказанием по статьям, по которым возбуждено дело, может стать арест и лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор предприятия Amber Grid, оператора газовых сетей Литвы, Нямунас Бикнюс заявил, что взрыв на газопроводе в Пасвальском районе мог произойти из-за технических неполадок.