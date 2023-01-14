Анкара, 14 января, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Анкара не поставляла киевскому режиму кассетные боеприпасы. Об этом 14 января сообщил журналистам официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Jim West Кассетная бомба

Он отреагировал на соответствующие сообщения в ряде западных СМИ. Представитель президента отметил, что не знает, откуда журналисты взяли эту информацию.

«Утверждения о том, что Турция направляет на Украину кассетные боеприпасы, совершенно неверны и являются абсолютной ложью», — сказал Калын.

По его словам, Киев тоже опроверг эти сообщения.

Стоит отметить, 11 января источник в администрации президента России сообщил РИА Новости, что нет подтверждений о поставках Турцией Киеву кассетных боеприпасов.