Анкара опровергла сообщения о поставках Турцией кассетных боеприпасов Киеву
Анкара, 14 января, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Анкара не поставляла киевскому режиму кассетные боеприпасы. Об этом 14 января сообщил журналистам официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Jim West
Кассетная бомба
Он отреагировал на соответствующие сообщения в ряде западных СМИ. Представитель президента отметил, что не знает, откуда журналисты взяли эту информацию.
«Утверждения о том, что Турция направляет на Украину кассетные боеприпасы, совершенно неверны и являются абсолютной ложью», — сказал Калын.
По его словам, Киев тоже опроверг эти сообщения.
Стоит отметить, 11 января источник в администрации президента России сообщил РИА Новости, что нет подтверждений о поставках Турцией Киеву кассетных боеприпасов.