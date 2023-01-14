Одесса, Украина, 14 января, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Взрывы прогремели вечером 14 января в Одесской, Николаевской и Винницкой областях, сообщают региональные власти.

Pavlo Palamarchuk Взрывы на территории Украины

О взрывах в Николаевской области сообщил 14 января глава областной военной администрации Виталий Ким в своём телеграм-канале. По его словам, в регионе работает система ПВО.

О взрывах в Одесской области сообщает со ссылкой на местные паблики украинский телеграм-канал «Политика страны». Этот же ресурс сообщает о взрывах в Винницкой области.