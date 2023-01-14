Донецк, 14 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. В результате обстрела Петровского района города Донецка Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ ранена мирная жительница. Об этом 14 января сообщается в telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

Tsitsagi Nikita/ Global Look Press Последствия обстрела Донецка

«ВФУ нанесли удар по Петровскому району Донецка, ранена мирная жительница», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины совершили 27 артиллерийских обстрелов территорий Донецкой Народной Республики, в том числе и Петровского района города Донецка.