Киев, 14 января, 2023, 16:05 — ИА Регнум. На данный момент в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, захваченных киевским режимом, введены экстренные отключения электричества. Об этом 14 января сообщает пресс-служба энергетической компании ДТЭК.

Viacheslav Onyshchenko Отключение электричества на Украине

«В регионе происходят экстренные отключения света», — отмечает пресс-служба одесского отделения ДТЭК.

Кроме того, указывается, что в Днепропетровской и Киевской областях Украины тоже были введены экстренные отключения света, и добавляется, что ранее составленные графики стабилизационных отключений не действуют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в шести захваченных режимом Киева областях Украины снова был объявлен режим воздушной тревоги.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.