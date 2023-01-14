Магас, 14 января, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 14 января в Ингушетии. Днем в городе Сунжа столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП погибли два человека, есть пострадавшие, их число не уточняется. Об этом сообщили 14 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошел около 13:30 на улице Богатырёва. Для ликвидации последствий происшествия привлекались пожарные и спасатели.

«По прибытии на место происшествия пожарных расчетов и спасателей было установлено, что столкнулись два автомобиля КамАЗ и «Мерседес». В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие и двое погибших», — говорится в сообщении.

В настоящее время раненые госпитализированы в Центральную районную больницу города Сунжа. Ответственные службы устанавливают обстоятельства происшествия.