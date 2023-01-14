Дамаск, 14 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В субботу, 14 января, в Дамаске произошла встреча президента Сирии Башара Асада и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, передает телеканал «Аль-Ихбария».

Kremlin Pool Башар Асад

По информации источника, глава МИД Ирана прибыл в Сирию с рабочим визитом из Ливана. В ходе предстоящих переговоров будет обсужден вопрос двустороннего сотрудничества, а также международные проблемы.

«Цель визита — координация позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес», — цитирует источник Абдоллахияна.

Ранее сообщалось, что Великобритания раскритиковала иранское правительство и осудила прошедшую казнь экс-министра обороны Ирана Алирезы Акбари утром 14 января.