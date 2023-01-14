Вашингтон, 14 января, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Освобождение Соледара от киевской оккупации стало значительным успехом для российской армии, но пока рано говорить о коренном изменении ситуации на фронте. Об этом заявил генерал-лейтенант Вооружённых сил (ВС) США, бывший советник президента страны Кит Келлог в интервью, опубликованном 14 января газетой Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

«Безусловно, значительный успех для русских… Но всё будет продолжаться ещё на протяжении зимы, а там снег и холодно», — сказал Келлог.

Он назвал победу в Соледаре одной главой в длительной истории. По мнению генерала, тенденция якобы не была переломлена.

Напомним, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что освобождение Соледара открывает дорогу для освобождения Артёмовска, а после него — Краматорска.