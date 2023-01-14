Пятигорск, Ставропольский край, 14 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Нарушенное из-за произошедшей 13 января аварии водоснабжение в Пятигорске восстановлено. Об этом 14 января сообщили пресс-службе администрации города.

Philipp von Ditfurth Вода из крана

«В целом система водоснабжения в Пятигорске восстановлена», — приводит пресс-служба слова главы курорта Дмитрия Ворошилова.

Также он уточнил, что после того как водовод и насосные станции были введены в 06:00 (совпадает с мск) в рабочий режим, в некоторых районах и узлах из-за сброса воздуха и регулировки давления для подачи воды потребовалось дополнительно время.

Кроме того, отмечается, что котельные города в настоящее время тоже функционируют в штатном режиме.

Отметим, накануне в результате прорыва водовода посёлок Энергетик, станица Константиновская, посёлки Нижнеподкумский и Средний Подкумок, а также микрорайоны Ромашка, Центр, Скачки, Золотушка и Новопятигорск лишились водоснабжения.