Донецк, 14 января, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Жители Соледара в Донецкой Народной Республике, который недавно был освобождён российскими войсками, начнут получать пенсии в течение месяца после подачи соответствующих документов. Об этом 14 января на встрече с эвакуированными заявил глава Шахтёрска Александр Шатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Читайте также: Пушилин пообещал рабочие места жителям освобождённого Соледара

«Вы сдали документы, то в течение месяца вам уже приходит выплата», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин пообщался с беженцами из Соледара и пообещал, что вся городская инфраструктура, разрушенная киевскими боевиками, будет восстановлена так быстро, как это возможно. При этом, по его словам, каждому беженцу будет предоставлена возможность получения работы.

Напомним, освобождение города Соледара Донецкой Народной Республики было завершено вечером 12 января. В ходе боёв российские войска уничтожили в районе города в общей сложности почти 30 тысяч киевских боевиков.