Хабаровск, 14 января, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Частный вертолет был вынужден совершить посадку в Хабаровском крае из-за возможных неполадок с двигателем. Об этом агентству ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Хабаровского края.

(сс) InSapphoWeTrust Вертолет

По данным службы, частный вертолет Robinson совершил посадку в Нанайском районе около села Дубовый Мыс. На борту находился один человек, он не пострадал. Уточняется, что собственник вертолета будет решать вопрос об эвакуации воздушного судна 15 января.

Силы МЧС к происшествию не привлекались.