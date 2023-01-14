Вашингтон, 14 января, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Решение США, Франции и Германии о поставках Киеву более тяжёлого вооружения может обернуться для ВСУ логистическими проблемами. Об этом 14 января написал обозреватель Тимоти Макдональд в своей статье для издания Council on Foreign Relations.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Они (БМП и танки. — Прим. ред.) могут потребовать корректировки существующей доктрины и создания логистического маршрута для поставки запчастей и ремонта. Это сложный процесс <…> и, возможно, он вызовет значительные логистические проблемы», — говорится в публикации.

Также Макдональд отметил, что, по его мнению, хотя такая техника может привести к расширению возможностей киевских войск, для того чтобы её внедрить полноценно, необходимо значительное количество времени.

При этом эксперт подчеркнул, что, для того чтобы обучить украинских боевиков эксплуатации и обслуживанию этих боевых машин, нужны недели и Киеву, скорее всего, их отправят уже только ближе к весеннему периоду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал, что западные страны всерьёз боятся танковых атак Вооружённых сил (ВС) РФ в зоне спецоперации и поэтому США начали поставки Киеву управляемых снарядов Excalibur и систем RAAMS.