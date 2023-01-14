Москва, 14 января, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Опасения Вашингтона и Токио по поводу возможного ядерного удара со стороны России не более чем психоз. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя недавние заявления президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Дмитрий Медведев

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«Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства», — заявил политик в телеграм-канале.

Медведев упрекнул главу японского правительства в предательстве памяти жертв в городах Хиросима и Нагасаки, напомнив, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США, а удар был нанесён по территории Японии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден и японский премьер-министр Фумио Кисида заявили, что Япония и США расценят любое применение Россией ядерного оружия на украинской территории как ничем не оправданный враждебный акт против всего человечества.

Напомним, в декабре 2022 года на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин подтвердил, что угроза ядерной войны нарастает. Глава государства при этом добавил, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первой. По его словам, Москва рассматривает данные виды вооружений именно в качестве средства защиты.

Путин также напомнил, что Россия в отличие от США не содержит ядерное оружие на территории других государств.